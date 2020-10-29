Багато людей "застрягають" в токсичних відносинах, адже не можуть зрозуміти, який насправді партнер їм підходить. Терапевт Енн Мілфорд визначила ознаки, які вказують на те, що дійсно зустріли свою половинку.

Мілфорд разом з сімейним психотерапевтом Дженніфер Говейн опитали сотні жінок і визначили 5 універсальних ознак, які допоможуть зрозуміти, що відносини здорові. Про це повідомило видання Elle.

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► Пробуджуєте одне в одному кращі якості, але не гірші. Або допомагаєте одне одному рости внутрішньо, професійно й емоційно. При цьому визнаючи, що зміни – це позитивна та корисна частина життя.

► Довіряєте одне одному і можете розраховувати на партнера у важких ситуаціях. Ви впевнені, що він вчинить правильно. У ваших стосунках немає місця ревнощам, домислюванням і критиці.

► Ви полюбляєте разом веселитися. Гра додає гостроти у відносини, а сміх – найкращий афродизіак на світлі.



Пари полюбляють разом веселитися / Фото The Sun

► У вас спільні цінності та погляди на життя. Зв'язок на емоційному і духовному рівні такий же сильний, як фізичний потяг.

► Ставитеся одне до одного дбайливо замість того, щоб засуджувати й критикувати. Простий тест: який у вас голос, коли ви критикуєте або засуджуєте? Важко говорити різким тоном, якщо нами рухає турбота та участь.

Чи відповідають ваші відносини цим критеріям? Можливо, варто прислухатися до голосу інтуїції. У глибині душі ви знаєте, чи підходить вам партнер.

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Пам'ятайте, що самотність, гормони й "метелики в животі" можуть затуманити розум навіть найрозсудливішої жінки. Але чітке розуміння того, що таке здорові відносини, допоможе прояснити картину – сказати "прощавай" безнадійному роману і зустріти свою людину.