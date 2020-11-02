У кожної людини відносини починаються і закінчуються по-різному. Проте психологам все ж вдалося вивести формулу, за якою можна дізнатися про 5 стадій, через які проходять тільки найміцніші пари.

► Закоханість

Це найхвилююче і непередбачуване почуття, яке не можна контролювати. Все тому, що ми піддаємося інстинкту, який задовольняється лише тимчасово. Про це розповіло видання Elle.

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У цей період партнер здається нам найідеальнішим чоловіком на планеті. До тих пір, поки закоханість не переходить на наступний рівень або зовсім не зникає.

► Розвиток

Коли ми зізнаємося в любові – здійснюємо свідомий вибір. Відповідно розуміємо, що перша стадія підійшла до кінця і готові продовжувати відносини.

Люди прив'язуються одне до одного, будують спільні плани, ростуть і розвиваються. На цьому етапі багато пар вирішують теми щодо спільного життя і шлюбу.

► Розчарування

Розчарування і відчуження – переломна стадія, яку багато хто так і не долає. У якийсь момент людина може зрозуміти, що не відчуває колишніх емоцій поруч з коханим, а надії на безхмарне майбутнє пропали.

Коли ми закохані, все в партнері здається перебільшено прекрасним. А на цій стадії навіть те, що колись в ньому подобалося, починає дратувати. Виникає питання: чи правильний вибір я зробила? Цю стадію можна і потрібно пережити.

► Робота

Ситуацію можна врятувати, змінивши напрямок думок. Завдяки роботі над собою та над відносинами, отримаєте нагороду: доросліші та міцніші почуття.

Ми недосконалі – у всіх є проблеми і комплекси, тому потрібно закохатися в недоліки одне одного. Відносини – це робота, важливо зрозуміти, що для справжнього кохання потрібен час, терпіння і сили.

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► Любов, яка переживе все

На останній стадії, як правило, закохані нічого не приховують, знають сильні і слабкі сторони одне одного і люблять партнера таким, який він є.

Коли ви пройдете через всі труднощі, то знайдете головного однодумця, а це найважливіше.