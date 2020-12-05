Фахівці все частіше порушують тему сексуального насилля, адже діти в багатьох випадках просто бояться говорити батькам, що стали жертвами домагань. Про те, як вберегти дитину від харасменту – читайте в матеріалі.

Психолог і сексолог Наталія Єжова переконана, що батьки, говорячи дітям про безпеку, уникають тем сексуального насилля, зазначає Новий канал. Це велика помилка, адже тоді діти не можуть себе захистити від домагань.

Важливо Як допомогти дитині бути впевненою в собі: 25 важливих фраз

Єжова зазначає, що статеве виховання потрібно починати з 2-х років. Саме в цьому віці діти починають усвідомлювати, що є їхнє та чуже тіло. Тоді батьки повинні пояснити:

чому інтимні частини тіла прикривають білизною;

чому їх можуть торкатись тільки батьки або лікарі в присутності батьків.

В англійській мові існують 5 правил, які допоможуть вберегти дітей від сексуального насилля.

Privates are private

У дослівному перекладі ця фраза звучить, як "приватне є приватним". Змалку батьки мають пояснювати своїм нащадкам, що інтимні частини тіла мають таку назву не випадково. До них не можуть торкатись сторонні люди, навіть якщо це однолітки чи найкращі друзі.

Always remember your body belongs to you

У рамках статевого виховання варто пояснити, що тіло кожної людини належить їй і тільки їй. Ніхто не може з ним нічого робити, особливо проти її волі.

No means no

"Ні означає ні", здається, звучить очевидно. Однак дитина повинна розуміти, що в неї також існують свої кордони, які не повинні порушувати сторонні люди. Тут батькам варто пояснити нащадку, що в разі, якщо він не хоче тісного контакту, наприклад, обіймів із бабусею, то може сміливо в цьому відмовити. Однак обрати для цього неагресивну манеру.



Дитина може відмовитись від тісного контакту / Фото pexels

Talk about secrets that upset you

Часто батьки не пояснюють дітям, що є велика різниця між хорошими і поганими секретами. Тому насильники можуть маніпулювати, заявляючи, що все має залишитись великим секретом, про який не має довідатись мама чи тато. Нащадкам варто пояснити, що всі події, які викликають тривогу чи смуток, повинні бути проговорені.

"Насильники тримають дітей у страху, наказують не видавати секрети. Тому, щоб надалі дитина не стала жертвою насильства, потрібно проговорити, що є 2 види секретів. Перший – це сюрприз, наприклад, подарунок на день народження. Такий секрет слід зберігати, він приносить радість і свято. Другий – це щось неприємне, що ранить, ображає, приносить дискомфорт. Такий секрет треба розповісти комусь із дорослих, щоб припинити мучитися", – пояснила Наталія Єжова.

Speak up, someone can help

У сім'ї має панувати атмосфера любові і турботи. Щоб дитина не стала жертвою насилля, потрібно ще створити такі умови, в яких вона не буде боятись, що за сказане отримає покарання. Варто також визначити список тих осіб, яким дитина може довіряти секрет: до прикладу, близькі родичі, вихователі чи вчителі.

Також Наталія Єжова радить не зволікати з цією бесідою та завжди цікавитись життям своєї дитини, не уникаючи некомфортних тем. Таке виховання допоможе нащадку почуватись у безпеці та вчасно розповідати про те, що його турбує.

Що таке харасмент? Англійське слово, яке означає "переслідування", "домагання". Харасмент – це сексуальні натяки, жести та інші дії, які порушують недоторканість приватного життя іншої людини.

Важливі правила, про які варто пам'ятати

Для того, щоб убезпечити дитину від жорстокого поводження та насильства, батьки повинні пам'ятати декілька правил, зазначає kanalukraina.tv.

Правила

Ви повинні знати, з ким дружить ваша дитина. Найкращим варіантом буде познайомитися зі сім'ями близьких друзів.



Познайомтесь з друзями вашої дитини / Фото pexels