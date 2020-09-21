Будь-які стосунки неможливо уявити без сварок. Однак саме під час конфліктів пари можуть порушити теми, які призводять до розриву. Тож які 4 помилки найчастіше роблять чоловік і дружина – дізнавайтесь у матеріалі.

Існує наука конфліктологія, яка розкриває чимало психологічних тонкощів сварок. Однак не всі пари знають її, а тому часто вдаються до образ чи дій, які можуть не тільки нашкодити стосункам, але й зруйнувати їх. Психолог Дмитро Корпачов назвав в інстаграмі 4 типові помилки, які варто уникати сімейним парам під час з'ясування конфліктних питань.

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Не згадуйте батьків під час конфлікту

Будь-які конфлікти – це тільки справа чоловіка і дружини, а тому не варто згадувати батьків у цій бесіді. Образа за згадку родичів може роками впливати на стосунки і позбутись її буде вкрай складно як вам, так і вашому партнеру.

Окрім цього, не можна дозволяти батькам втручатись у конфлікт. Якщо це все ж сталось, сварка починає не обмежуватись однією сім'єю, відтак може перетворити звичайний скандал на багаторічну ворожнечу родин. І якщо навіть чоловік і дружина в цій ситуації таки налагодять стосунки, не факт, що це можна буде зробити з батьками.



Не залучайте до сварки батьків / Фото MommyBites

Уникайте будь-якого насилля

Під час конфліктів людям властиво показувати гірші сторони свого характеру. Тому пари, які не здатні підібрати достатньо слів для з'ясування конфлікту, можуть перейти до фізичного насилля. Та неважливо, наскільки ви роздратовані, не варто давати волю кулакам. Така поведінка не тільки руйнує шлюб, але й може стати нормою, що не припустимо у будь-яких стосунках.

Ніколи не погрожуйте розлученням

Часто подружні пари вдаються до маніпуляцій і в бесіді погрожують розлученням. Однак це руйнівна стратегія, бо зазвичай ви не готові до радикальних дій, а просто на словах хочете показати, що партнер може вас втратити. Однак це – одна з найобразливіших фраз, які можуть чути партнери під час сварок. А коли чоловік чи жінка часто про це говорять, то завершення стосунків може бути неминучим.

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Не йдіть з дому під час сварки

У голлівудських фільмах часто можна побачити, як партнери сваряться у шлюбі, після чого один вибігає, а інший – наздоганяє і вибачається. Для ефектності кадру додають дощ, а примирення виглядає неймовірно чуттєво. Та в житті такого сценарію нема, тому не варто вдаватись до випробування кіношних сцен. Під час сварки не покидайте будинок, а краще зробіть паузу та поверніться до обговорення скандальної теми, коли пристрасті трішки вщухнуть.