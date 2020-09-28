4 популярні помилки батьків у вихованні дитини
Змалку в дитини формується характер та світобачення, і саме батьки закладають цей фундамент. Однак і вони допускають чимало помилок, які згодом знаходять відгомін у дорослому житті людини.
Психолог Анна Луньова розкрила в інстаграмі 4 типові ситуації, в яких батьки найчастіше роблять помилки. На буденних прикладах експертка показала, як дитина бачить кожну нашу фразу та як краще замінити їх.
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Загубилась чи зламалась іграшка
Коли дитина засмучена і плаче через втрачену або зламану іграшку, батьки часто відповідають на це: "Ну припини, заспокійся, ми тобі купимо нову машинку!", "Не переживай! В тебе їх ще 150!", "Я тобі казала бути обережнішим!". Це швидкий метод повернути дитину у стан рівноваги, бо так зручно для дорослих.
Що чує дитина: "Мої почуття не важливі, те, що мені подобається, не сприймають серйозно. Я – винний. Я поганий".
Як реагувати, якщо дитина зламала іграшку / Фото Georgetown Psychology
Як краще батькам реагувати: "Я бачу, наскільки ти сумуєш через свою улюблену іграшку! Розумію, як тобі зараз важко. Часто так буває, коли ми щось губимо, чи ламається дорога для нас річ, і всі тоді відчувають сум, а часто навіть горе! Ми спробуємо її знайти / відремонтувати / купити подібну. Але я розумію, що вона не замінить цю".
Варто не просто надати підтримку дитині, а щиро поспівчувати їй. Адже в ранньому віці будь-яка така втрата сприймається малюками як трагедія. Не потрібно переконувати малюка, що це не важливо, що це всього лише річ. Тут варто показати, що батьки – це опора, до них завжди можна звернутись у важку хвилину та не боятись проявити свої почуття.
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Агресія та злість дитини
В стані агресії дитина часто може наговорити слів, про які сама ж пізніше шкодуватиме, зокрема, про смерть рідних. Однак батьки в цей час зазвичай реагують на прояв агресії такою ж агресією. "Як ти смієш таке говорити мені? Швидко в куток і думай над своїми словами і поведінкою!", "З мене годі! Місяць будеш без нових іграшок!"
Як краще відреагувати: "Я бачу, ти дуже розізлився на мене через те, що я не дозволила тобі, до прикладу, брати телефон. Це нормально, коли виникає незадоволення. Але слова про смерть рідних – недопустимі. Ці слова означають, що ти хочеш, щоб ми померли. Нас більше ніколи не буде, розумієш? І нам з татом дуже боляче це чути".
Батьки одразу ж намагаються загасити злість дитини і часто у процесі виховання роблять помилки. Психологи радять замість нав’язування почуття провини в такій ситуації необхідно допомогти зрозуміти почуття, яке відчуває дитина та обговорити способи, якими адекватно її проявляти. Пам’ятайте, що дуже не корисно забороняти проявляти почуття.
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Жадібність та необхідність ділитись
Часто на дитячих майданчиках можна почути: "Швиденько поділись іграшкою! Не будь жадібним! Хлопчик чи дівчинка теж хоче погратися". Однак така позиція батьків не є правильною.
Що чує дитина в цей час: "Я не маю право користуватися своїми речами, коли захочу. Потреби і бажання інших важливіші, ніж мої власні. А мені треба потерпіти".
Чи варто дітям ділитись іграшками / Фото Raising Children
Як реагувати батькам: "Це твоя іграшка і ти маєш право ділитися з нею чи не ділитися, коли захочеш. Можливо, даси погратися трішки хлопчику? Він обов’язково її поверне! Якщо ти не хочеш, значить так і буде, але будь готовим до того, що інколи хтось теж не захоче з тобою ділитись".
Дитину змалку потрібно вчити самостійності і значущості. В такі моменти малюкам важливо побачити, що з їхньою думкою рахуються, її поважають і приймають. Психологи зазначають, що така реакція батьків стане профілактикою крадіжок, адже тоді дитина зростає, поважаючи чужі та свої речі.
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Відпочинок від дитини
Батькам також потрібен відпочинок, і всі дорослі це знають. Однак не дитина. І тому слова: "Не заважай мені! Усі нерви вже на межі!", "Іди, щоб я тебе не бачила!", можуть ранити нащадка.
Що чує дитина: "Я псую мамі життя, заважаю їй. Я їй не потрібен. Я винен перед батьками за те, що заважаю жити їм щасливим життям. Краще б мене не було". Після обмірковувань дитина стає пригніченою та навіть агресивною.
Як краще реагувати: "Зараз мені потрібен відпочинок, але через пів години я приєднаюся до тебе".
Батькам потрібно відчувати свої емоції, розуміти причини роздратування чи втоми, і пояснювати дитині, що не так. Краще сказати, що ви втомились за цілий день, або ж зайняті. Запропонуйте альтернативний варіант. Наприклад, коли малюк просить погратись, запропонуйте це зробити з батьком, або ж приєднатись після завершення своєї роботи. І обіцянку потрібно виконати, адже все, що говорять батьки – це ждля дитини істина.