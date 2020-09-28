Змалку в дитини формується характер та світобачення, і саме батьки закладають цей фундамент. Однак і вони допускають чимало помилок, які згодом знаходять відгомін у дорослому житті людини.

Психолог Анна Луньова розкрила в інстаграмі 4 типові ситуації, в яких батьки найчастіше роблять помилки. На буденних прикладах експертка показала, як дитина бачить кожну нашу фразу та як краще замінити їх.

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Загубилась чи зламалась іграшка

Коли дитина засмучена і плаче через втрачену або зламану іграшку, батьки часто відповідають на це: "Ну припини, заспокійся, ми тобі купимо нову машинку!", "Не переживай! В тебе їх ще 150!", "Я тобі казала бути обережнішим!". Це швидкий метод повернути дитину у стан рівноваги, бо так зручно для дорослих.

Що чує дитина: "Мої почуття не важливі, те, що мені подобається, не сприймають серйозно. Я – винний. Я поганий".



Як реагувати, якщо дитина зламала іграшку / Фото Georgetown Psychology

Як краще батькам реагувати: "Я бачу, наскільки ти сумуєш через свою улюблену іграшку! Розумію, як тобі зараз важко. Часто так буває, коли ми щось губимо, чи ламається дорога для нас річ, і всі тоді відчувають сум, а часто навіть горе! Ми спробуємо її знайти / відремонтувати / купити подібну. Але я розумію, що вона не замінить цю".

Варто не просто надати підтримку дитині, а щиро поспівчувати їй. Адже в ранньому віці будь-яка така втрата сприймається малюками як трагедія. Не потрібно переконувати малюка, що це не важливо, що це всього лише річ. Тут варто показати, що батьки – це опора, до них завжди можна звернутись у важку хвилину та не боятись проявити свої почуття.

Агресія та злість дитини

В стані агресії дитина часто може наговорити слів, про які сама ж пізніше шкодуватиме, зокрема, про смерть рідних. Однак батьки в цей час зазвичай реагують на прояв агресії такою ж агресією. "Як ти смієш таке говорити мені? Швидко в куток і думай над своїми словами і поведінкою!", "З мене годі! Місяць будеш без нових іграшок!"

Як краще відреагувати: "Я бачу, ти дуже розізлився на мене через те, що я не дозволила тобі, до прикладу, брати телефон. Це нормально, коли виникає незадоволення. Але слова про смерть рідних – недопустимі. Ці слова означають, що ти хочеш, щоб ми померли. Нас більше ніколи не буде, розумієш? І нам з татом дуже боляче це чути".

Батьки одразу ж намагаються загасити злість дитини і часто у процесі виховання роблять помилки. Психологи радять замість нав’язування почуття провини в такій ситуації необхідно допомогти зрозуміти почуття, яке відчуває дитина та обговорити способи, якими адекватно її проявляти. Пам’ятайте, що дуже не корисно забороняти проявляти почуття.

Жадібність та необхідність ділитись

Часто на дитячих майданчиках можна почути: "Швиденько поділись іграшкою! Не будь жадібним! Хлопчик чи дівчинка теж хоче погратися". Однак така позиція батьків не є правильною.

Що чує дитина в цей час: "Я не маю право користуватися своїми речами, коли захочу. Потреби і бажання інших важливіші, ніж мої власні. А мені треба потерпіти".



Чи варто дітям ділитись іграшками / Фото Raising Children

Як реагувати батькам: "Це твоя іграшка і ти маєш право ділитися з нею чи не ділитися, коли захочеш. Можливо, даси погратися трішки хлопчику? Він обов’язково її поверне! Якщо ти не хочеш, значить так і буде, але будь готовим до того, що інколи хтось теж не захоче з тобою ділитись".

Дитину змалку потрібно вчити самостійності і значущості. В такі моменти малюкам важливо побачити, що з їхньою думкою рахуються, її поважають і приймають. Психологи зазначають, що така реакція батьків стане профілактикою крадіжок, адже тоді дитина зростає, поважаючи чужі та свої речі.

До теми Як виховати самостійну дитину: поради психолога, які варто знати батькам

Відпочинок від дитини

Батькам також потрібен відпочинок, і всі дорослі це знають. Однак не дитина. І тому слова: "Не заважай мені! Усі нерви вже на межі!", "Іди, щоб я тебе не бачила!", можуть ранити нащадка.

Що чує дитина: "Я псую мамі життя, заважаю їй. Я їй не потрібен. Я винен перед батьками за те, що заважаю жити їм щасливим життям. Краще б мене не було". Після обмірковувань дитина стає пригніченою та навіть агресивною.

Як краще реагувати: "Зараз мені потрібен відпочинок, але через пів години я приєднаюся до тебе".

Батькам потрібно відчувати свої емоції, розуміти причини роздратування чи втоми, і пояснювати дитині, що не так. Краще сказати, що ви втомились за цілий день, або ж зайняті. Запропонуйте альтернативний варіант. Наприклад, коли малюк просить погратись, запропонуйте це зробити з батьком, або ж приєднатись після завершення своєї роботи. І обіцянку потрібно виконати, адже все, що говорять батьки – це ждля дитини істина.