З Італії до Великої Британії відправився 46-річний Філ Кокс разом з 11-річним сином Ромео. Усе для того, аби відвідати бабусю, яку вони не бачили через пандемію COVID-19 та карантинні обмеження.

Батько з сином домовилися не користуватися бензином, а тому йшли пішки, брали велосипеди і пливли на човні. Про це повідомило видання Metro.

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Їхня подорож розпочалася 20 липня з Палермо, а вже 20 вересня вони були в Лондоні. За цей час вони пройшли через Італію, Швейцарію, Францію і Велику Британію. Наразі вони батько з сином перебувають на карантині, щоб отримати дозвіл прийти до бабусі.

"Кілька разів ми загубилися. Ми засипали під осиним гніздом, що було поганою ідеєю. У нас "відпадали" ноги, але ми і не думали здаватися. Чим ближчими ми були до нашої мети, тим частіше я думав, як хочу побачити бабусю, яка провела весь карантин на самоті", — пригадав Ромео.

Дивіться фото з подорожі батька та сина:

Відвідування бабусі було не єдиною його мотивацією. Ромео також захотів спробувати зібрати гроші для підтримки біженців. Лише рік тому він переїхав з Лондона на Сицилію, де з мовою йому довелося розбиратися на місці. З цим йому допоміг місцевий хлопчик-біженець з Гани. Тому Ромео почав збір грошей для допомоги біженцям в Палермо — і зібрав уже 12 тисяч фунтів із запланованих 15 тисяч.



Ромео з друзями у Сицилії / Фото metro

Батько також залишився задоволеним подорожжю. "Це дуже класно — допомогти дитячій уяві і влаштувати круту подорож. Це неймовірний момент, який я розділив зі своїм сином, і ми ніколи цього не забудемо. У нас були різні пригоди — ми домовилися не розповідати деякі речі мамі", – розповів Філ.