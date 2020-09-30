Змалку можна допомагати нащадкам розвивати пам'ять. Тоді у школі в дитини буде менше клопотів, адже вона вже звикне запам'ятовувати нову інформацію.

Журналісти 24 каналу пропонують 10 чудових ігор, які допоможуть малюкам покращити пам'ять. До того ж багато з них можна грати в машині, тому дорога буде не нудною для малюка.

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10 ігор для дитини, які покращать пам'ять

Ланцюжок слів

Цю гру можна з легкістю відтворити в дорозі. Назвіть дитині 4-5 слів, які їй добре знайомі. Наприклад, собака, сонце, светрик, каша, парк. Попросіть малюка відтворити цей ланцюжок. З часом гру можна ускладнювати, додаючи більше слів.

Цікаво, що психологи радять батькам не бути пасивними цій грі та дати змогу і нащадку бути ведучим.

Хто загубився?

Вдома розставте перед дитиною 5 іграшок. Можна з ними погратись перш ніж приступити до вправи на запам'ятовування. Попросіть дитину вийти з кімнати або заплющити очі. В цей момент заберіть одну з іграшок, або замініть її на іншу. Завдання дитини – відгадати, хто ж загубився.

Збільшуйте кількість іграшок поступово. Не варто давати одразу для запам'ятовування 10 предметів.



Ігри для дітей / Фото Unsplash

Хто заховався в будиночку?

Це дещо подібна гра до попередньої. Батькам варто взяти 5 іграшок (бажано не великого розміру). В ході гри складіть їх в коробку чи іграшковий будинок та попросіть дитину назвати всіх, хто заховався у будиночку.

Психологи зазначають, що це чудова гра, яка підійде для дітей дошкільного віку.

Магазин

Під час гри з дитиною змоделюйте ситуацію походу в уявний магазин. Попросіть малюка "купити" 4-5 товарів. Наприклад, іграшковий помідор, ляльку, коляску і м'яч. З часом кількість продуктів збільшуйте.

Та і в реальному житті можна весело продовжити цю гру. Йдучи в магазин, озвучте малюку, що вам потрібно купити. І вже в крамниці просіть допомогу в дитини. Це дасть змогу не тільки весело провести час під час шопінгу, але прищеплювати самостійність у нащадка.

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Розвідники

Перед виходом на вулицю запропонуйте дитині гру: уявіть, що ви – розвідники. Потрібно запам'ятати і ввечері розказати, кого ви зустріли дорогою в парк та що особливого було під час прогулянки. Наприклад, яке авто припарковане біля дому, скільки собак ви зустріли дорогою, які знайомі вітались з вами тощо. Гру краще не відтворювати в машині, адже від швидкої зміни пейзажів дитині може стати погано в дорозі.



Ігри, які допоможуть розвивати пам'ять / Фото Unsplash ​

Що змінилось?

Одягніться перед виходом на вулицю. Запропонуйте дитині запам'ятати всі речі, що на вас. За хвилину додайте до вашого образу ще один елемент: наприклад, сумку, шапку чи якийсь аксесуар. Завдання дитини – знайти, що змінилось.

Не додавайте в цей час прикраси, оскільки на них малюк може не звернути увагу. Спершу обирайте якісь аксесуари, які справді змінюють ваш вигляд.

Повтори рухи

Це чудова гра, яка не тільки допомагає розвивати пам'ять, але й додає фізичної активності. Покажіть кілька танцювальних рухів під музику та запропонуйте малюку відтворити їх. Зробіть і дитину ведучим у цій грі та повторіть танцювальні па за нею. І впевнені, що вам обидвом буде весело грати.

Копіюй малюнок

Якщо ваша дитина полюбляє малювати, запропонуйте їй відтворити нескладний малюнок, який ви зробите. Зобразіть на аркуші сердечко, трикутник, квадрат чи сонце – щось таке, що добре відоме вашій дитині. За кілька хвилин запропонуйте малюку відтворити його, не підглядаючи на ваш ескіз.

Згодом можна ускладнити завдання, розмалювавши фігурки кольорами, або додавши кілька предметів на малюнку.

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Слова

Всім відома гра, коли двоє і більше гравців формують речення зі слів. Наприклад, ви називаєте слово "сонце", дитина – "жовте", татко – "світить", ви – "яскраво". Слова складають в речення, а учасникам гри потрібно повторити всю конструкцію перед тим, як назвати наступне слово.

Можна й ускладнити ці завдання, утворюючи не речення, а набір слів. Це весело і для дорослих, і для дітей.

Знайди відмінності

Роздрукуйте зображення з мультфільмів, де є незначні відмінності. Запропонуйте малюку їх знайти на картинках.. Бажано обирати ті кадри, які точно сподобаються дитині. Наприклад, якщо ваш нащадок в захваті від "Свинки Пеппи", знайдіть в Інтернеті вправу з цими кадрами.

Дуже важливо для батьків подавати ці вправи у формі гри, а не як в школі. Тоді дитина залюбки буде виконувати завдання і не матиме дискомфорту, що саме зараз потрібно це робити.