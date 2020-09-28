Осінь – це чудова нагода додати романтики до стосунків. Різнобарвне листя, не надто жарка погода і теплі вечори з чаєм: здається, ця пора року ідеально підходить для закоханих.

Як урізноманітнити будні та влаштувати для другої половинки чудове побачення – 24 канал підібрав 10 ідей, які зможуть вам у цьому допомогти.

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Мандрівка у сусіднє місто

Вам не потрібно далеко їхати, щоб насолодитися одноденною поїздкою чи відпочинком на вихідних. Виберіть місце, де ви вдвох ніколи не бували, влаштуйте собі невелику пригоду та поїдьте туди, щоб просто випити каву. Заздалегідь перегляньте, які пам'ятки архітектури є в цьому краї і захопливий вікенд вам гарантовано.

Через пандемію коронавірусу рекомендуємо обрати безпечний спосіб для мандрівки та врахувати поради ВООЗ.

Відпочинок з наметами

Гори, романтичні краєвиди і запашний карпатський чай чи глінтвейн: що може бути прекраснішим восени? Заплануйте вихідні для такої поїздки та влаштуйте пікнік на схилі гори. Якщо ж відпочинок з наметами вам не дуже подобається, можна орендувати невеличкий будиночок чи авто та відпочити з комфортом.

Такі мандрівки тільки позитивно позначаться на ваших стосунках, адже це будуть чудові спогади і пригоди, які тільки розпалять почуття.



Побачення восени: цікаві ідеї / Фото Pinterest

Прогулянка парком

Та і прогулянка місцевим парком може бути чудовою альтернативою для побачення. Додати романтики можна невеликим пікніком, фотосесію для коханого чи коханої тощо. Мальовничі дерева вже створюють особливу атмосферу, а щоб запам'ятати момент, запропонуйте другій половинці станцювати під ліричну пісню.

Перегляньте фільм

Через пандемію коронавірусу в Україні облаштували автокінотеатри. Це чудова ідея для тих пар, які хочуть якихось яскравих вражень. Окрім цього, звичайні кінотеатри також працюють, наповнюючи зали на 50%. Оберіть стрічку, яка сподобається і вам, і вашому партнеру, і проведіть вечір зі смачним попкорном та видовищним фільмом.

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Верхова їзда

У кожному регіоні діють навчальні центри з верхової їзди. Спробуйте додати якихось нових емоцій коханій людині та влаштуйте незвичне побачення, яке обидвом запам'ятається на все життя.

Осіння фотосесія

Звичайні осінні будні можна розбавити фотосесією на природі. Цей процес точно сподобається партнеру, адже кадри на фоні листя завжди виглядають неймовірно ефектно.



Осіння фотосесія / Фото Pinterest

День вина і сиру

Додати особливої романтики можна завдяки кулінарним святам. Та не чекайте, коли улюблені фестивалі відновлять свою роботу, придбайте продукти самотужки та влаштуйте власний День вина вдома. Підберіть джазову музику і атмосферний вечір точно вдасться.

Приготуйте вечерю разом

Здавалось би, це найпростіше рішення – запросити партнера у гості. Однак можна зробити цей візит затишним та особливим, приготувавши разом смачну вечерю. Увімкніть музику, розказуйте свої кулінарні пригоди та смакуйте страви разом.

Малювання картини

Ще однією ідеєю для проведення часу разом, є малювання картини. Купіть полотно і фарби та створіть чудову кольорову абстракцію.



Малювання картини разом / Фото Creative License

Квест

Поцікавтесь, чи у вашому населеному пункті є квест-кімнати та чи вони відновили роботу в час карантину. Розгадувати головоломки можна як вдвох, так і з друзями.