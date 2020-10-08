Часто батьки недооцінюють вплив сказаних слів на майбутнє дитини. Є фрази, які здатні глибоко її поранити і залишити слід у душі на все життя.

Варто слідкувати за тим, що батьки говорять кожного дня своїм дітям. Психологиня Катерина Хохлова та команда спеціалістів журналу "Практичний психолог: Дитячий садок" розповіли виданню learning.ua, які фрази важливо чути кожній дитині.

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"Я тебе люблю"

"У будь-якому віці, і в 2 місяці, і в 5 років, і в 15, дитина кожен день має чути "Я тебе люблю" — це базис її зростання. Діти почуваються спокійно і впевнено, коли знають, що їх люблять", — повідомила психологиня Катерина Хохлова.

Намагайтеся щодня говорити дитині про те, як сильно ви її любите. Але не забувайте підтверджувати слова діями: проводьте час разом, частіше посміхайтеся, уважно слухайте дитину, підтримуйте її під час труднощів.

"Як чудово, що у нас народився саме ти"

Важливо, щоб з раннього віку дитина розуміла, що вона унікальна і не схожа на інших. Пояснюйте їй, що кожна людина особлива та має власні здібності й таланти.

Частіше говоріть дитині про те, що її поява на світ — це найкраще, що трапилося у вашому житті. Фахівці відзначають, що особливо це важливо чути дітям, у яких є брати і сестри.

"Заспокойте дитину, нехай вона знає, що маминої і татової любові вистачить на всіх і кожна дитина для батьків — найулюбленіша", — порадила психологиня Хохлова.

"Я в тебе вірю", "У тебе вийде"

Навіть невеликі завдання спочатку можуть здаватися дитині такими, які складно чи неможливо виконати. Це зумовлено тим, що дитина має ще обмежене уявлення про свої здібності. Саме тому для неї настільки цінним є батьківське заохочення.

Тож намагайтеся завжди нагадувати дитині про те, що вона здатна впоратися з будь-яким завданням.



Сім'я / Фото Famme.nl​

"Як пройшов твій день"

Кожного дня в житті дитини відбувається багато подій, тож важливо ввечері їх обговорити. Якщо ця фраза буде звучати щодня, дитина звикне ділитися з вами своїми враженнями і почуттями.

Проте є 2 моменти, на які психологи радять звертати увагу:

► По-перше, врахуйте різницю у важливості справ для вас і дитини. Загублений особливий листочок, непобачений жук або вдалий стрибок через калюжу для дитини так само важливий, як для вас підвищення чи завершений проєкт.

► По-друге, питайте не "для галочки", тобто завжди слухайте відповідь, коли ставите дитині це питання. Адже діти дуже швидко зрозуміють, якщо ви насправді не зацікавлені у їхній відповіді.

Якщо ви хочете зберегти контакт з дитиною в підлітковому віці, закладати фундамент для цього потрібно вже зараз. І немає кращого фундаменту, ніж звичка говорити щиро.

"Не здавайся"

Ми, дорослі, вже добре знаємо про те, що відступати перед труднощами безглуздо, і звикли керуватися принципом "очі бояться, а руки роблять". Однак діти ще не знають цього і найменші труднощі можуть здатися для них катастрофою. "Ніколи не здавайся" — нагадуйте дитині про це завжди, навіть якщо невдача здається серйозною.

"Право на помилку, пережиті невдачі і знання того, що тебе все одно підтримають — це одне з найважливіших переконань, яке дає дитині сім’я", — відзначили психологи.

"Давай обіймемося"

Відомий американський психолог Вірджинія Сатир стверджує, що дитині для виживання потрібно 4 обійми на день, для того, щоб вона відчувала себе добре — 8, а для того, щоб вона росла і розвивалася як особистість — 12.

Справді, обійми здатні знімати стрес, покращувати фізичне і психологічне здоров’я. Крім того, психологи відзначають, що якщо дитина "недоотримує" необхідну кількість обіймів, вона може вирости байдужою, не здатною любити.



Обіймайтеся частіше / Фото Pinterest

"Я тобою пишаюся"

У дитинстві кожний крок є великим: сам зав’язав шнурки, перший раз вийшов на сцену під час дитячого свята, написав перше слово. Це справжні досягнення.

Намагайтеся частіше показувати дитині, що ви цінуєте її успіхи. Це дасть їй сили для нових досягнень і відкриттів.

"Я з тобою"

Важливо підтримувати дітей у важких ситуаціях. Разом з тим, потрібно давати дитині свободу вибору, рішень, дій. Тож частіше нагадуйте дитині, що вона в будь-який момент може на вас розраховувати.

Їй буде набагато легше долати труднощі з думкою про те, що вона не самотня, що у важку хвилину їй на допомогу прийдуть батьки.



Що потрібно говорити дітям / HowToLearn.com

"Ти — розумний"

"Час від часу дитина може орієнтуватися на успіхи однолітків, тож може вирішити, що не володіє певними розумовими здібностями чи вміннями. Це призведе до того, що за найменших труднощів дитина буде взагалі відмовлятися від завдання, а далі картатиме себе за свою неспроможність", — пояснили спеціалісти.

Тому намагайтеся звертати увагу на успіхи дитини, хвалити її розум і вправність. А ще уникайте висловлювань, які могли б знизити самооцінку дитини, і не порівнюйте її з іншими дітьми чи братами – сестрами.

"Дякую"

Не забувайте дякувати дитині, якщо вона прибрала за собою іграшки, допомогла вимити посуд або полила кімнатні рослини. Неважливо, наскільки добре в неї це вийшло: вказати на помилки ще буде час. Насамперед потрібно подякувати за прагнення допомогти. До того ж це чарівне слово не тільки зближує і мотивує, а й навчає ввічливості.

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Батьківське позитивне ставлення, прийняття і підтримка — це міцний фундамент здорової самооцінки дитини та її щасливого майбутнього.